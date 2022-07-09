Предприниматель Илон Маск разорвал соглашение о покупке за $44 млрд компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Копия соответствующего уведомления на имя главы юридического отдела Twitter Виджайю Гадде была опубликована в пятницу на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В письме, в частности, указывается, что компания не выполнила ряд обязательств, которые были предусмотрены соглашением, в том числе не предоставила полную информацию, которая могла бы показать долю фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки. «Учитывая все вышеприведенные причины, господин Маск пользуется правом X Holdings I, Inc разорвать соглашение о слиянии и отказывается от предусмотренной транзакции, а данное письмо представляет собой формальное уведомление X Holdings I, Inc о прекращении соглашения о слиянии», — указывается в документе.

Ранее сообщалось, что по условиям сделки в случае разрыва соглашения предприниматель должен выплатить компании порядка $1 млрд компенсации.

На фоне отказа Маска от покупки Twitter котировки компании на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 6,74%, до $34,33 за акцию.

Маск является руководителем компаний Tesla и SpaceX. Согласно оценкам агентства Bloomberg, предприниматель занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $214 млрд.