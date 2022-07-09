Власти США отправляют Украине новые вооружения, в том числе смонтированные на колесном шасси комплексы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), поскольку хотят любыми средствами затянуть конфликт, а также восполнить потери Киева. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу посольством РФ в США, сообщает ТАСС.

«За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», — отметили в диппредставительстве, комментируя планы властей США предоставить Киеву новый пакет военной помощи, включающей четыре РСЗО HIMARS.

«Тезис высокопоставленных представителей США о том, что ПВН (продукция военного назначения — прим. ТАСС) используется украинцами в оборонительных целях несостоятелен. Киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса, — подчеркнули в посольстве. — ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 мм. Каждый день в различных районах столицы ДНР, где даже близко нет российских военнослужащих, гибнут мирные жители. На днях во время прогулки прямо перед своим домом погибла 10-летняя девочка Вероника Бадина. На Донбассе от рук нацистов за восемь лет погибло более 150 детей». «Цель Российской Федерации — положить конец террору киевского режима. Своими действиями Вашингтон не приближает мир, а напротив — подталкивает украинские власти к новым кровавым преступлениям», — говорится в заявлении.

Президент США Джо Байден в пятницу поручил выделить новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. В него, как уточнил Пентагон, помимо четырех РСЗО HIMARS войдут боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники и «другое оборудование».

Согласно данным Пентагона, Вашингтон обещал направить Киеву суммарно 12 HIMARS, восемь из них уже доставлены. В ведомстве сообщили, что общий объем американской военной помощи Украине с января 2021 года оценивается примерно в $8 млрд.