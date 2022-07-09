Папа Римский Франциск может приехать в Украину уже в августе этого года. Его визит начнут готовить после поездки понтифика в Канаду, которая запланирована на июль.

Об этом сказал секретарь по делам отношений Ватикана с государствами и международными организациями Ричард Галлагер.

По словам представителя Ватикана, Папа Франциск очень убежден в том, что его визит в Украину может иметь положительные результаты.

«Так, думаю что вернувшись из Канады, начнется изучение действительной возможности этого… Возможно (визит состоится в августе — ред.), я бы не исключал это, но многое будет зависеть от результатов путешествия в Канаду. Увидим, как Папа будет переносить это путешествие, которое также является очень требовательным, а тогда посмотрим», — заявил Галлагер.