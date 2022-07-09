Вооруженные силы Украины отбили попытку наступления на Славянск, противник потерял танковую роту и более 200 военных. Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

«Навешали в Богородичном вчера наши ребята очень сильно при попытке наступать. Это направление с Изюма на Славянск. Танков завалили штук 12, танковую роту. Всего за вчера докладывают 35 танков, не знаю, верить или нет, это чуть больше танкового батальона», — отметил он.

По его словам, украинские силы отбили атаку, противник потерял погибшими более 200 человек.

«Попытка штурмовать провалилась в ноль. Они пытались двинуться и посмотреть на потенциал этого движения», — добавил Арестович.