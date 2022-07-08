На выставке «Иннопром-2022», которая проходит с 4 по 7 июля в Екатеринбурге, сотрудники инновационного центра «Бирюч» представили разработанный в России беспилотный летательный аппарат под названием Hi-Fly S700, пишет Trashbox.

Hi-Fly S700 предполагают использовать в пределах городской черты, при этом западные разработки чаще всего из-за уровня шума использоваться непосредственно в городе не могут. Кроме того, данный БПЛА не требует человека-пилота в кабине, то есть разработчики делают ставку на беспилотные полёты.

Это устройство может позволить реализовать идею проживания на природе с чистым воздухом, примерно в 40-60 километрах от большого города, с возможностью быстро и безопасно добраться до различных точек.

Изначально разработка ведется по двумя направлениям. Аэротакси Hi-Fly Taxi создают для быстрого и экологически чистого передвижения в пределах города и за границей мегаполисов, а грузовой БПЛА Hi-Fly Cargo будет использоваться для оперативной доставки грузов в труднодоступные локации, куда обычными способами доставить что-либо или затруднительно, или очень долго.

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На данной стадии БПЛА Hi-Fly S700 может разгоняться до 100 км/час, но встроенного аккумулятора хватает всего на 20-25 минут полёта при дальности около 20 км. Он предназначен для доставки грузов и медикаментов, а также для экстренной эвакуации людей.

