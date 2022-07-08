«Правилами не регулируется проживание лиц в домах, приобретенных ими посредством объявленного MİDA выбора льготных квартир». С данным заявлением выступил глава Аппарата MİDA Фарман Гурбанлы, слова которого приводит АПА.

Он сказал, что человек, чье право на получение квартиры подтверждено, имеет право на получение жилья:

«С другой стороны, претензии о предварительном бронировании льготных квартир, принадлежащих Государственному агентству жилищного строительства, не имеют оснований. Все квартиры становятся активными, когда начинаются продажи. Просто работа выполняется быстрыми темпами».