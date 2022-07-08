В этом году посольство Франции отмечает 30-летие установления дипломатических связей с Азербайджаном.

Об этом говорится в статье посла Франции Закари Гросса, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией.

Согласно его заявлению, Франция в феврале 1992 года признала независимость Азербайджана: «Азербайджан был одной из первых республик, мобилизовавшихся за независимость, в частности, очень дорого заплатил за это 20 января 1990 года».

Дипломат сказал, что новый Азербайджан преодолел путь в 30 лет. Это был нелегкий путь, но он позволил создать сильное государство, развивать динамичную экономику, повысить уровень образования, обновить систему социальной защиты, восстановить территории и сблизиться с ЕС. За эти годы Франция была спутником Азербайджана. Двустороннее сотрудничество развито во всех сферах. В качестве нескольких примеров можно привести высшее образование, научные исследования, культуру, археологию, энергетику, транспорт, воду, сельское хозяйство, космос. Французские компании вложили большие инвестиции в страну, и хотят продолжить торговые отношения», — отметил посол.

Закари Гросс не сомневается, что двустороннее сотрудничество будет продолжено и развиваться в таких новых сферах, как разминирование и поиск пропавших без вести лиц: «Франция также может поделиться с Азербайджаном опытом своей истории и исторического примирения с Германией после Второй мировой войны». Посол напомнил, что недавно в Страсбурге были организованы встречи между азербайджанской и армянской молодежью.

Он добавил, что большое событие, которое уже началась — это установление мира на Южном Кавказе: «Это история переговоров, начатых Азербайджаном и Арменией. Нормализация отношений с Арменией возможна. Это будет на пользу всем странам региона, станет источником экономического развития и социального динамизма. Европейский Союз намерен поддержать и сопровождать этот процесс путем заключения соглашения между Европейским Союзом и Азербайджаном, которое, в частности, позволит наладить новое сотрудничество во многих сферах. Франция очень поддерживает это».