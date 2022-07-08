Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) назвало причины вмешательств в продажу квартир, сказал глава Аппарата Госагентства Фарман Гурбанлы.

Он отметил, что Demo-версия предоставляется гражданам за месяц»: «Она разработана идентично с оригинальной версией. Вмешательства произошли в результате программ, разработанных специальными дельцами. Они записали такую жн программу, как и Demo-версия. Поэтому и возникла проблема, о которой мы говорим. Для пресечения подобных случаев мы предпринимаем особые меры безопасности. Отныне вмешательства будут пресекаться».

Глава Аппарата также коснулся вопроса о том, когда будет проведен следующий выбор квартир: «Пока система дорабатывается. По завершению работ в системе будет объявлена очередная продажа, и за месяц дано объявление о продаже квартир. Никаких ограничений для лиц, кто ранее участвовал в выборе квартиры, не будет», цитирует его слова АПА.

Ф. Гурбанлы так же ответил на вопрос о созданных в соцсетях страниц с предложением «помощи» или отдельные лица предлагают за деньги свою помощь в выборе жилья. Принимает ли MİDA какие-либо меры для предотвращения этих случаев?».

Он отметил, что MİDA в таких случаях принимает соответствующие меры: «Мы также просим граждан, столкнувшись с такими случаями, обратиться к нам, и мы предотвратим это».

По словам Фармана Гурбанлы, Агентство планирует сделать систему так, чтобы какие-нибудь программисты не могли сделать похожую систему путем демо-версии: «Для этого в системе уже принимаются меры безопасности. Между демо-версией и основной будут определенные различия, так что дельцы не смогут вмешаться. Как только система будет готова, будет размещено объявление о следующем этапе».