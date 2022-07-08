Россияне стали лидерами среди покупателей недвижимости в Турции по итогам первых пяти месяцев 2022 года, передают российские СМИ со ссылкой на компанию Kalinka Group.

«Доля иностранных покупателей в общей структуре сделок с недвижимостью в Турции с января по май 2022 года составила почти 5%. И россияне занимают в этом году лидирующую позицию», — заявил директор по развитию Kalinka Group Александр Шибаев.

Он уточнил, что россияне купили 3 962 объекта недвижимости в Турции — их доля среди иностранных покупателей недвижимости составила около 15%.

На втором месте среди иностранцев в Турции покупатели из Ирана с долей в 14%. Замыкает тройку Ирак с 12%. Доли покупателей из других стран оказались заметно меньше. Так, на четвертом месте расположился Казахстан, у которого 4%. Такие же доли у Афганистана, Германии, Украины и Йемена.