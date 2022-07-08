Имущество экс-главы Джалилабадского района Намига Зейналова, на которое наложен арест, решением суда будет конфисковано в пользу государства, говорится в приговоре, объявленном сегодня в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям.

АПА представляет список конфискованного имущества бывшего главы Исполнительной власти Джалилабдского района:

— частные дома;

— автомобиль «Lexus»;

— земельные участки различного назначения, расположенные на разных территориях.

Общая рыночная стоимость имущества оценивается почти в 2 миллиона манатов.