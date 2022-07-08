Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ во время поездки в Днепропетровскую область, сообщает в Telegram пресс-служба ОПУ

«Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у них решительное, в глазах – уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины!», говорится в публикации.

Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден «Золотая Звезда» командиру танкового батальона подполковнику Олегу Грудзевичу, участвовавшему в боевых действиях в городе Мариуполе Донецкой области.

Также в Криворожском районе Зеленский провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в войсках. По словам президента, города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченными продуктами и лекарствами.