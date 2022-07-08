В Москве суд приговорил к семи годам лишения свободы муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, который высказался против войны, передают украинские СМИ.

Напомним, что на заседании Краснопресненского муниципального совета 15 марта мужчина заявил, что считает циничным проводить конкурс детского рисунка в то время, когда в Украине гибнут дети.

«Принимать этот план не нужно, о каком досуге и развлечениях может идти речь, когда мы сейчас все перешли к иному укладу жизни, когда ведутся на территории соседнего суверенного государства боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны. Скажите, пожалуйста, о каком конкурсе детского рисунка может идти речь? Или об организации танцевальных программ, приуроченных ко Дню защиты детей и Дню победы, когда у нас каждый день гибнут дети. Около 100 детей уже погибло в Украине, дети становятся сиротами, а внуки и правнуки участников Второй мировой войны сейчас брошены в пекло этих боевых действий на территории Украины. Я считаю, что все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины», — заявил Горинов.

27 апреля его заключили под стражу, обвинив в публичном распространении заведомо ложно информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Сегодня , Мещанский районный суд приговорил Горинова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.