Fitch Solutions прогнозирует, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) до конца 2022 года снизит учетную ставку до 6,75%, говорится в обзоре Fitch Solutions за полугодие 2022 года.
Согласно прогнозу, до конца года учетная ставка снизится на 1%.
Fitch Solutions прогнозирует, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) до конца 2022 года снизит учетную ставку до 6,75%, говорится в обзоре Fitch Solutions за полугодие 2022 года.
Согласно прогнозу, до конца года учетная ставка снизится на 1%.
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