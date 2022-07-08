Fitch Solutions прогнозирует, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) до конца 2022 года снизит учетную ставку до 6,75%, говорится в обзоре Fitch Solutions за полугодие 2022 года.

Согласно прогнозу, до конца года учетная ставка снизится на 1%.