Российский миллиардер Роман Абрамович нанял юридическую фирму по борьбе с ордером на конфискацию своих двух самолетов – он будет платить юристам за это до 1900 долларов в час, сообщает Bloomberg.

Речь идет об американской юридической фирме Kobre & Kim, которая будет представлять его интересы по ставке от 875 до 1900 долларов в час в процессе обжалования ордера США на конфискацию двух его самолетов из-за вероятного нарушения санкций.

Кобре и два его адвоката, Майкл Ким и Майкл Шервин, зарегистрировались в Министерстве юстиции США, чтобы представлять Абрамовича относительно «стратегии отношений с правительством» и «судебных и административных процессов».

Российское вторжение в Украину побудило многие юридические фирмы США отказаться от клиентов в России. При этом, хотя Британия и Европейский Союз ввели санкции в отношении Абрамовича, имеющего давние связи с президентом России Владимиром Путиным, США от этого шага воздержались.

Вероятной причиной называют его роль неформального посредника в переговорах между Россией и Украиной, но после того, как его поездка в Киев для возобновления переговоров провалилась, американские чиновники возобновили усилия по введению санкций против олигарха.