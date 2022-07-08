«Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления, что российская сторона использует нефть или газ в качестве инструмента политического давления. Это не так. Россия последовательно выполняет все свои обязательства» — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Россия гарантирует энергетическую безопасность Европы: «Россия способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы и отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и т.д. , которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах».

Он подчеркнул, что существует определенные регламентные работы на газопроводах, которые проводятся каждый год и никаких новых видов работ никто не выдумывал.