Бундестаг Германии ратифицировал членство Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает DW.

Бундестаг Германии стал следующим законодательным органом после Канады, Эстонии, Дании и Норвегии, утвердившим этот процесс.

Во время выступления в Бундестаге министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отметила, что решение о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО очень важно: «Это правильный шаг и заслуживает нашей полной поддержки. Признавая Финляндию и Швецию как членов НАТО, мы усиливаем свободу и демократию. Их вступление не только расширит Альянс, но и укрепит европейскую и трансатлантическую солидарность», — отметила Ламбрехт.