«Вопрос относительно проверки здоровья ввозимых из-за границы жертвенных животных всегда находится в центре внимания» — заявил руководитель аппарата Агентства продбезопасности (АПБА) Эльхан Микаилов. Он отметил, что АПБА в связи с этим проводит регулярные контрольные мероприятия: «Решением Главной ветеринарной инспекции запрещен ввоз мяса животных из 80 стран. Ввозимые в страну животные находятся на ветеринарном карантине. Затем у этих животных берут анализы. Разрешается продажа и забой только тех животных, которые прошли ветеринарный контроль.

Животные, ввозимые в связи с праздником Гурбан, проверяются в аналогичном порядке», информирует Report.