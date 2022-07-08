ЗАО «Азербайджанские железные дороги» запустило сезонную скидочную кампанию на проезд в поезде Баку-Гянджа-Баку.

С сегодняшнего дня действует 25-процентная скидка на билеты на стандартные места по указанному маршруту в течение трех месяцев.

В рамках кампании стоимость билетов за стандартные (эконом) места опустилась до 15 манатов. Стоимость проезда на места бизнес и первого класса сохраняется без изменений.

Поезд каждый день отправляется из Баку в 08:00 и прибывает в Гянджу в 11:40, отправляется из Гянджи в 18:00 и прибывает в Баку в 21:35. Время в пути в направлении Гянджи составляет 3 часа 40 минут, в обратном направлении в Баку-3 часа 35 минут.

Во врем я покупки билетов пассажиры старше 18 лет должны представить сертификат о вакцинации, или сертификат о противопоказаниях, об иммунитете.