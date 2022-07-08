В дни празднования Гурбан-байрам 9-10 июля будут внесены изменения в режим работы ЗАО «Бакинский метрополитен, сообщили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на выходные дни, поезда будут курсировать по обычному графику, чтобы обеспечить максимальный комфорт пассажирам, пользующимся метро.

В соответствии с летним графиком, примененным с 4 июля, в период с 7:00 до 21:00 интервал между поездами, движущимися от станции «Ази Асланов» до станции «28 Мая» и в обратном направлении, составляет 2,5 минуты, в остальное время 3 минуты и больше. Интервал между поездами от станции «28 Мая» до станций «Ичеришехер» и «Дарнагюль» увеличен в два раза.

В праздничные дни метрополитен будет работать в усиленном режиме.

Поскольку 11-12 июля считаются выходными днями, интервал между поездами с 07:00 до 21:00 составит 3 минуты.