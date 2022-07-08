В Германии двое солдат бундесвера задумали взорвать Крымский мост, сообщает Stern со ссылкой на результаты полицейского расследования.

Для этого солдаты похитили оборудование из казарм в земле Шлезвиг-Гольштейн.

По данным следствия, вместе с десятью другими подозреваемыми преступники неоднократно врывались в федеральные объекты и похищали оборудование, являясь при этом действующими военнослужащими.

Непосредственно перед арестом в ночь на 22 мая мужчины безуспешно пытались проникнуть в роту водолазов на военно-морской базе Эккернфёрде.

По данным полиции, через несколько дней они планировали выехать с оборудованием в Украину.

Тем не менее, «проект, с помощью которого двое мужчин, очевидно, хотели поддержать Украину, не прошел стадию планирования и внезапно прекратился после того, как их обоих арестовали», сообщает издание.