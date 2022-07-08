Абэ не подает признаков жизни, передает Киодо со ссылкой на экстренные службы Нары.
***
10:54 Синдзо Абэ после покушения находится в тяжёлом состоянии, сообщил действующий премьер Японии Фумио Кисида.
Абэ не подает признаков жизни, передает Киодо со ссылкой на экстренные службы Нары.
***
10:54 Синдзо Абэ после покушения находится в тяжёлом состоянии, сообщил действующий премьер Японии Фумио Кисида.
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