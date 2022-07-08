СМИ Армении радостно сообщают новость: в завершающей стадии находится строительство моста «Дружба», который соединит Армению с Грузией, находится в завершающей стадии. Стартовали работы по тестированию качества. В ближайшее время мост на реке Дебед будет сдан в эксплуатацию. Пока что в районе КПП «Баграташен-Садахло» побывала делегация министерства территориального управления и инфраструктур Армении и встретилась с представителями компаний, осуществляющих строительство и технический контроль моста.

Намеренно воздержимся от шпилек по поводу того, сколько времени при ереванских финансовых проблемах продолжится эта самая «завершающая стадия». В том, что Армения и Грузия строят на границе близ КПП новый мост, нет ничего предосудительного, а тем более криминального. Но у этой вполне позитивной новости есть оборотная сторона. Армения в своей логистике по-прежнему висит на «волоске» под названием КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии. И насколько эта логистика «надежна», убедительно продемонстрировали события последних дней. Две недели назад дорогу здесь повредил селевой поток, затем движение закрыли из-за угрозы камнепадов. СМИ драматичным тоном сообщали об очереди из нескольких тысяч грузовиков. При этом грузинские водители оперативно двинулись в Россию через Азербайджан, а вот армянские вынуждены ждать. Притом что груз — это в основном абрикосы, персики и прочая скоропортящаяся продукция.

А это не просто «проблемы с проездом». Армения попала в собственную политическую ловушку.

До 44-дневной войны в Ереване не уставали причитать о «блокаде», в которой будто бы держат многострадальную Армению такие-сякие Азербайджан и Турция. В Баку напоминали, что «ключи» от этой блокады в руках самой Армении: надо вывести войска с захваченных территорий Азербайджана — и препятствий для транспортного сообщения не будет. Но в Армении об этом не желали и слышать.

Теперь ранее оккупированные азербайджанские земли освобождены. Более того, согласно пункту 9 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, между Арменией и Азербайджаном уже давно должны были быть разблокированы транспортные коммуникации. Армения в таком случае получает возможность транспортного сообщения с Россией по территории Азербайджана. Но в реальности Армения опять продолжает «висеть на волоске» КПП «Верхний Ларс» по простой причине: этот транзит для Армении по территории Азербайджана «включится» только одновременно с открытием Зангезурского коридора. Тем более что предоставление Азербайджану транзита между основной территорией и НАР оговорено в том же Трехстороннем заявлении. А в Армении ни о каком Зангезурском коридоре не желают слышать точно так же, как не желали слышать о выводе войск из оккупированных районов. И так же впадают в истерику при первом же его упоминании, и самое главное, всячески затягивают переговоры по открытию транспортного сообщения с Нахчываном.

И, судя по многим признакам, в Азербайджане уже сделали выводы. И обсуждают открытие транспортного коридора по территории Ирана. Во всяком случае, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Амиром Хусейном Абдоллахианом отметил, что в рамках проекта, который соединит Восточный Зангезур и Нахчыван, уже согласованы технические показатели по первому мосту, и в ближайшее время начнется его строительство. Судя по всему, в Баку надоело ждать, пока в Армении «пораскинут мозгами» и решат, что им лучше — сидеть в изоляции или же выйти из «консервной банки».

А это означает, что Армения может остаться «в блокаде» и после окончания 44-дневной войны. И опять — по собственному желанию.

Нурани, обозреватель