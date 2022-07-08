На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено нападение во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара, сообщает телеканал NHK.

Согласно сообщению очевидцев, прозвучало по меньшей мере два выстрела. Сам экс-премьер с кровотечением был доставлен в больницу. По информации источников, политик после нападения остается без сознания.

Агентство Kyodo сообщает, что Абэ во время нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, кровотечение наблюдалось в области шеи и в районе груди слева.

Телеканал отмечает, что нападавший был пойман.