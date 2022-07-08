Финансовое подразделение Европейской комиссии блокирует предоставление Украине кредита на сумму 1,5 млрд евро из-за опасений, что Киев не сможет его вернуть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Украина рассчитывает на финансовую помощь со стороны ЕС для поддержания экономики в условиях противодействия российскому вторжению, однако кредит блокируется Европейским инвестиционным банком в связи с опасениями по поводу финансовой надежности, сообщили агентству официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность в связи с конфиденциальностью вопроса.

Еврокомиссия выступает гарантом для кредитов банка при операциях за пределами ЕС с обеспечением в размере 9% от общего объема финансирования, однако в данном случае комиссия хочет повысить обеспечение до 70% от суммы на случай, если Киев не сможет вернуть средства, сказали собеседники агентства.

Представитель комиссии сказал, что ЕС хочет быть уверен в том, что сможет покрыть убытки в случае дефолта Украины. Комиссия также ищет альтернативные решения, чтобы разделить дополнительные риски, связанные с выдачей кредита, со странами-членами ЕС и Европейским инвестиционным банком.