Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский был выдающимся политиком и разносторонним человеком, а его пророчества сбываются потому, что они были основаны на знаниях. Воспоминаниями о Жириновском президент РФ Владимир Путин поделился в четверг на встрече с руководством Госдумы и лидерами думских фракций.

«Вы начали свое выступление со слов, посвященных Жириновскому Владимиру Вольфовичу», — отметил он, выслушав руководителя думской фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. «Не могу с вами не согласиться в том, что Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», — обратил внимание глава государства.

Но самое главное — то, что Жириновский, безусловно, был патриотом России, и вся его деятельность строилась именно на этой платформе, подчеркнул Путин. Он также остановился на высказываниях о том, что ЛДПР была «партией одного человека».

«Я исхожу из того, что у партии есть своя идеологическая платформа», — сказал президент.