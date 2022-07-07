Президент США Джо Байден заслуживает импичмента за продажу топливных ресурсов из нефтяного запаса США Китаю и другим государствам. Об этом рассказал политический обозреватель Fox News Такер Карлсон.

Администрация Байдена обещала, что стратегический резерв США будет использоваться для стабилизации ситуации на внутреннем рынке и снижения цен в условиях дефицита, напомнил журналист. Но стоимость нефти в стране по-прежнему бьёт все антирекорды, как и цены на бензин.

Причиной тому стало решение продать часть резервного топлива Китаю, Нидерландам и Италии, а в целом за июнь США отправили более пяти миллионов баррелей нефти в Европу и Азию.

«Разве это не уголовное преступление? По крайней мере точно заслуживающее импичмента, и они должны объявить его [Байдену]», — заключает ведущий.