В Сабирабадском районе в селе Гаратепе совершено самоубийство.
Известно. что жительница села Тамарова Сабира 1959 года рождения покончила с собой, повесившись во дворе своего дома, пишет АПА.
Проводится расследование.
В Сабирабадском районе в селе Гаратепе совершено самоубийство.
Известно. что жительница села Тамарова Сабира 1959 года рождения покончила с собой, повесившись во дворе своего дома, пишет АПА.
Проводится расследование.
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