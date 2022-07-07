Главы МИД стран «большой семерки» отказались принимать участие в гала-ужине во время министерской встречи G20 в Индонезии из-за присутствия на нем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Ларова. Об этом агентству Kyodo сообщила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Министерская встреча открылась 7 июля на Бали, основные дискуссии в формате G20 пройдут в пятницу, 8 июля.

«Представители стран G7 заранее сообщили Индонезии [стране — председателю «двадцатки» и организатору встречи], что не будут присутствовать на ужине. Ретно сообщила, что она понимает их позицию и хочет создать комфортную атмосферу для всех», — отмечает агентство.