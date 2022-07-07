Украина получила от Нидерландов новый пакет военной помощи на сумму более 170 млн евро.

Об этом сообщает местное издание NOS.

Министр обороны Кайса Оллонгрен в письме к Палате представителей отметила, что Нидерланды направили Украине товары военного назначения стоимостью около 172,7 млн ​​евро.

«Правительство продолжит прилагать усилия для дополнительной поддержки Украины», — говорится в сообщении.

При этом в Минобороны Нидерландов заявили, что не будут раскрывать подробности военных поставок.