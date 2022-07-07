6 июля в Брюсселе состоялась церемония подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским Союзом. Со стороны Узбекистана в нем принял участие вице-премьер-министр Сардор Умурзаков.

Новое соглашение было разработано взамен действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подписанного между Узбекистаном и ЕС в 1996 году, и, как ожидается, выведет двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень пишет портал kun.uz.

Действующее соглашение в основном включает положения о политическом диалоге, демократии, сотрудничестве в области прав человека, развитии культурных отношений, финансовом и техническом сотрудничестве, инвестициях, торговле товарами и услугами, а также защите интеллектуальной собственности.

Соглашение также охватывает положения, касающиеся вопросов торговли, таможенного администрирования, технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, конкуренции и государственных предприятий, государственных закупок, разрешения споров и других областей. Кроме того, сфера отношений в сферах инвестиционного партнерства, торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью будет значительно расширена в результате нового соглашения, включающего основные правила Всемирной торговой организации.

Расширенное соглашение о партнерстве и сотрудничестве включает новые области, такие как внешняя политика, безопасность, предотвращение конфликтов и управление рисками, защита персональных данных, предоставление убежища и управление границами, нелегальная миграция, борьба с организованной преступностью и коррупцией, борьба с терроризмом.

Переговоры по расширенному Соглашению о партнерстве и сотрудничестве начались в феврале 2019 года и завершились в конце июня 2022 года. За этот период было проведено 10 раундов переговоров и более 150 встреч на уровне экспертов, главных переговорщиков и членов правительства.

В ходе церемонии стороны подчеркнули готовность к совместной работе для подписания соглашения между Узбекистаном и ЕС и завершения необходимых юридических процедур для его вступления в силу, обеспечения его полной и качественной реализации.