Первая леди Украины Елена Зеленская предстала на обложке американского журнала Time. Cнимок был сделан в ее кабинете в Офисе президента.

«Первая леди Украины Елена Зеленская рассказывает о ее опыте в военное время, а также о ее работе, посвященной преодолению негативного влияния войны на психическое здоровье», — сказано в анонсе статьи.

В новом номере издание посвятило статью под названием Her private war – «Ее личная война» лидерству Зеленской.

Зеленская рассказала, что первые 10 недель со дня вторжения была в укрытии. Затем начала работать над помощью стране справиться с ее травмами, как коллективными, так и личными.

«Для страны могут быть огромные последствия, если мы закончим посттравматическим стрессом, который останется без лечения после войны», — озвучила Зеленская в интервью 20 июня.

«Зеленская и дети не хотели бежать. Когда президент позвонил, она сказала ему, что дома они чувствуют себя в большей безопасности, чем в каком-то секретном месте, и что они не хотят оставлять своих питомцев: двух собак, кошку и попугая по имени Кеша. Но спорить не было смысла. Адрес семьи был обнародован в СМИ. Итак, первая леди упаковала семейные вещи в один чемодан на колесиках, и они поехали в резиденцию президента, чтобы попрощаться с Зеленским», — говорится в материале.

Также Зеленская рассказала о прощании с мужем. По ее словам, оно было несентиментальным. Семья даже не зашла в отдельную комнату, чтобы поговорить. Пара обнялась в коридоре, обменявшись несколькими торопливыми словами, пока мимо проносились помощники.