Назначен новый прокурор Шабранского района. Данное распоряжение подписал генпрокурор Кямран Алиев, пишет АПА.
Согласно распоряжению, прокурором Шабранского района назначен Ахундов Джалаледдин Низамеддин оглу.
Назначен новый прокурор Шабранского района. Данное распоряжение подписал генпрокурор Кямран Алиев, пишет АПА.
Согласно распоряжению, прокурором Шабранского района назначен Ахундов Джалаледдин Низамеддин оглу.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий