Прошла жеребьевка основного отборочного раунда ЧМ-2024 по футзалу в Европейской зоне.

Стали известны соперники сборной Азербайджана, которая вступит в борьбу с этой стадии турнира.

Наша команда сыграет в 6-й группе со сборными Польши и Греции.