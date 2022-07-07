Прошла жеребьевка основного отборочного раунда ЧМ-2024 по футзалу в Европейской зоне.
Стали известны соперники сборной Азербайджана, которая вступит в борьбу с этой стадии турнира.
Наша команда сыграет в 6-й группе со сборными Польши и Греции.
Прошла жеребьевка основного отборочного раунда ЧМ-2024 по футзалу в Европейской зоне.
Стали известны соперники сборной Азербайджана, которая вступит в борьбу с этой стадии турнира.
Наша команда сыграет в 6-й группе со сборными Польши и Греции.
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