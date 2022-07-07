Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем во время их визита в Киев.

Об этом говорится в сообщении главы украинского государства в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что двухпалатная и двухпартийная поддержка США очень важна для Украины.

По словам президента, сейчас Украина нуждается в помощи Конгресса в вопросе поставок современных систем ПВО для обеспечения безопасности мирного населения.

«Сейчас первоочередная задача, чтобы к 1 сентября женщины с детьми смогли вернуться домой, а дети и студенты — пойти в школы и университеты», — подчеркнул президент.