Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что если Грузия начнет войну с Россией, страны вовсе не останется, передает Новости-Грузия.

«В первую очередь – война не начнется. В Грузии будет мир и спокойствие», — сказал Каладзе.

По словам Каладзе, власти Грузии сделают​​​​​​​ все, чтобы интересы народа — безопасность страны, были выдвинуты на первый план.

«Если страна начнет войну, то не то что статус, у нас и страны не останется», — сказал Каладзе.

«Мы увидели это на примере Украины, хотя, если оставить в покое этот пример, то всем надо хорошо вспомнить, что происходило в Грузии в 2008 году — потерянные территории, потерянные села, потерянные жизни многих людей, сбежавшие члены правительства, разрушенные города и так далее.

Война – это очень тяжело. Соответственно, мы должны делать все, чтобы в стране был мир», — сказал Каладзе.