Председатель Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев разъяснил пункты Соглашения «О сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в сфере пенсионного обеспечения», которое после обсуждения на заседании комитета было рекомендовано пленарному заседанию парламента.

Муса Гулиев отметил, что важным аспектом концепции пенсионной реформы Азербайджана является расширение международного сотрудничества и улучшение пенсионного обеспечения трудовых мигрантов, которые являются гражданами Азербайджана и работают в разных странах, сообщает АПА.

Председатель комитета сказал, что в связи с этим Азербайджан на сегодняшний день подписал договора и соглашения о таком взаимном пенсионном обеспечении с 12 странами. Такое соглашение с Россией было подписано в Баку 26 апреля этого года: «Это соглашение уже представлено для ратификации в Милли Меджлис. Основные преимущества соглашения заключаются в том, что согласно действующему в настоящее время Соглашению «О гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации», если при выходе на пенсию граждан Азербайджана, проживавших и работавших на территории России до конца 1991 года, то есть до распада СССР, к их пенсии прибавляли стаж работы, накопленный на тот момент, то теперь этот стаж будет включаться в пенсионный стаж каждого трудового мигранта, являющегося гражданином Азербайджана и работающего по трудовому договору за все периоды, в том числе и по сегодняшний день. Еще одним преимуществом соглашения является то, что будут складываться пенсионные стажи как на азербайджанской, так и на российской стороне, а это приведет к увеличению пенсий наших граждан. Другими словами, в зависимости от количества лет трудового стажа, накопленного в той или иной стране, эти страны будут соответственно пропорционально участвовать в выплате пенсии. Допустим, у гражданина Азербайджана 30 лет стажа, 20 лет стажа в Азербайджане и 10 лет в России, тогда 1/3 его пенсии будет выплачивать Россия».

Муса Гулиев отметил, что еще одним преимуществом Соглашения является то, что гражданин Азербайджана сможет получать пенсионное страхование как в соответствии с законами Азербайджана, так и в соответствии с законами России, если он переедет из Азербайджана на постоянное жительство в Россию:

«Даже если гражданин Азербайджана переедет и будет проживать в третьей стране, то будет иметь возможность перевода своей пенсии в эти страны. В целом, это Соглашение является большим шагом вперед. Потому что в России работает большое количество трудовых мигрантов из Азербайджана. Раньше период их работы в России не засчитывался в пенсионный страховой стаж. Теперь Соглашение будет действовать не только после даты ратификации, но даже иметь силу для прошлого. То есть наши граждане, работавшие в России до сих пор, но не получавшие пенсию, также выиграют от этого соглашения. Это приведет к увеличению их пенсий, а наши граждане, не получившие права на пенсию из-за отсутствия трудового стажа, смогут получить право на пенсию».