Завтра временно ограничат газоснабжение некоторых поселков Абшеронского района, сообщили в Производственном объединении ”Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с предстоящими ремонтными работами на магистральном газопроводе ”Гарадаг-Сумгайыт“, принадлежащем Управлению ”Экспорта газа“, с 09:00 08 июля и до завершения работ планируется прекращение подачи газа с газораспределительных станций (ГРС) ”Гобу“,”Мушвигабад“,”Ашагы Гюздек“,”Пирякашкюль“ и ”Джейранбатан».

В период ремонтных работ временно прекратится газоснабжение города Хырдалан, поселков Ашагы Гюздек, Даш Гюздек, Атялы, Хёкмели, Гобу, Нубар, Мушвигабад, 28 май, Джейранбатан и Сарай, городка для беженцев в Мушвигабаде, жилого массива Чайлы-Гобустан и 21 крупномасштабной промышленной группы потребителей, расположенных на территории Абшеронского района.