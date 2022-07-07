Говорят, у страха глаза велики. В армянском варианте, эти самые «глаза» выходят из орбит. Причем настолько, что «непобедимые» боятся азербайджанцев, которые находятся на расстоянии километра от «бесстрашных».

Хаи в очередной раз подверглись панической атаке. Как сообщает армянская газета «Грапарак», армянские военные заминировали участок в районе села Хознавар укрупненной общины Тех (Зангезур) протяженностью примерно 1 км из-за «угрозы» пересечения «границы» азербайджанцами.

При этом бравые армянские вояки в панике переусердствовали. Издание отмечает, что местное население не было предупреждено о минировании. Об этом жители села узнали, когда лошадь одного из них подорвалась на мине. Наши недобрые соседи никак не могут свыкнуться с мыслью о том, что сегодня правила в регионе диктует Азербайджан. И сюзерену армян – Москве сейчас не до своих вассалов. Тем более, что и слуги, согласно зову предков, так и норовят лечь под более перспективного партнера.

Ныне армяне таким вот примитивным образом пытаются воспрепятствовать открытию Зангезурского коридора. Невольно вспомнился фильм «Мимино», в одном из эпизодов которого племянник Валико пытается удержать дядю, привязав его вертолет к камню. Нравится это армянам или нет, но открытие Зангезурского коридора- дело времени. Тем более, что хаи беспрепятственно пользуются Лачинским коридором. Пока еще.

К концу года «лафа» для армян закончится, в виду чего «коренные жители Лачина — армяне», которые даже в советское время там не проживали, тихо и мирно покинут город. Российских миротворцев к этому времени в данном направлении уже не будет. Впрочем, хаи могут и не уезжать, при одном условии: преклонить колено, поцеловать флаг Азербайджана и присягнуть на верность.

В противном случае, их ждет участь «шуртварцев» («перевертышей»), которых ждут с распростертыми объятиями в Армении. А вот с минированием действительно вышел курьез. Наверняка, смертью лошади дело не ограничится. Завтра какой-нибудь армянский сельчанин подорвется на мине, а армянская сторона обвинит во всем Азербайджан. Таким образом, легко скрыть собственную бездарность. Рыли яму азербайджанцам, а угодили в нее хаи.

Возвращаясь к вышенаписанному: Зангезурский коридор – вопрос ближайших месяцев. И если армянам не жаль своих соплеменников, то пожалейте лошадей. От них пользы больше…

Фарид Теймурханлы