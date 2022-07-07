Российская армия уже не имеет сил атаковать более чем на одном направлении фронта. За четыре месяца полномасштабного вторжения стали заметными признаки истощения арсенала противника.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью WSJ.

По его словам, после первых ошибок РФ «нашла тактику, которая работает».

Как объясняет Данилов, если на начальном этапе вторжения враг пытался прорваться вглубь украинской территории, когда россияне в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения, то теперь они наступают шагами под прикрытием артиллерии.

«Россия накапливает большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которым украинские военные не в состоянии справиться, и это дает россиянам преимущество», — рассказывает Данилов.

При этом, как отмечает секретарь СНБО, пока Украина должна вести оборонительную войну.

«Прибытие в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS позволило Украине нанести удар именно по тем российским целям, которые ранее были вне досягаемости украинского оборудования. Россияне беззащитны перед ними (HIMARS — ред.)», — отмечает Данилов.

Он также добавил, что украинские силы использовали настолько вооружение и боеприпасы советских времен, что постепенно ей необходимо будет полагаться на вооружение НАТО.