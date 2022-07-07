Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил об отсутствии особого прогресса в переговорах с Арменией по мирному договору.

«Я не могу сказать, что имеется особое продвижение в переговорах с Арменией по мирному соглашению. Тем не менее есть определенные месседжи, идут дискуссии», — цитирует его «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в Армении на этот счет имеются разные мнения, «пока в армянском обществе есть реваншистские призывы, но есть и отличные от этого мнения».

«Но мы считаем, что в этом контексте в армянском обществе произошли определенные изменения. Я считаю, что каждый должен понять, что долгосрочному миру и развитию региона нет альтернативы», — добавил глава МИД Азербайджана.