Украинские защитники почти полностью уничтожили ДРГ противника и успешно отбили штурм в районе Добрянки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия по продвижению подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибугское, Мирное, Котлярево и Благодатное.

«В районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили вражеский штурм врага, последовавший за этим», — говорится в сообщении.

В акватории Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носители крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и складам противника.