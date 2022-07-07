Если верить братьям Вайнерам, то «самая дорогая вещь на земле — это глупость. Потому как за нее всего дороже приходится платить». Но это утверждение было справедливо в прошлом веке, так как в XXI веке слишком уж развелось ушлых экспертов околополитических наук, которые собственную глупость конвертируют в реальные деньги. То есть, за глупость они не только не платят, а, наоборот, зарабатывают на нем.

Одним из таких «экспертов» является обладатель таких громких титулов, как «ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО, политолог-международник Сергей Маркедонов.

В миру его регалии звучат гораздо скромнее: проплаченный армянским лобби тип, который заслужил уважение хаев лишь за антиазербайджанские высказывания. Кстати, в свое время Маркедонов был включен в «черный список» за незаконное посещение оккупированных азербайджанских земель.

Итак, сей «политолог» в рамках передачи «День с Нвером Мнацаканяном» дал оценку конституционным реформам в Армении с точки зрения обеспечения безопасности, оценил перспективы Минской группы ОБСЕ, прокомментировал процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Начнем с того, что сладкая патока о МГ ОБСЕ, которую Маркедонов льет в уши своим хозяевам, в реальности является потоками экскрементов. Никакой Минской группы ОБСЕ не существует, о чем неоднократно заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«После урегулирования Азербайджаном карабахского конфликта в деятельности Минской группы уже нет необходимости. Считаю, что каждый понимает это. Очевидно, что после российско-украинского конфликта три страны-сопредседателя Минской группы не могут встретиться, и мы уже получили месседжи об этом – институт сопредседательства данной группы не будет функционировать. То есть, Минская группа утратила свою функцию. Бесполезны попытки возродить ее», — сказал глава государства на IX Глобальном Бакинском форуме.

Но, если российский «политолог» глух к словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, то ему было бы неплохо широко распахнуть уши и внять заявлению главы МИД России Сергея Лаврова.

«Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность». Об этом в июне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку заявил Сергей Лавров.

«Мы не обсуждали МГ ОБСЕ как таковую, потому что она прекратила свою деятельность. Произошло это по инициативе американских и французских участников», — сказал он.

И вот сегодня Маркедонов, пытаясь угодить армянским заказчикам «минской музыки», заводит старую шарманку. Не исключено, что глупость по-маркедоновски показная. И, тем не менее, свой гонорар за ахинею он получит. Вот и получается, что тупость сегодня в цене. Особенно, когда есть такая аудитория, как армянская, которая обманываться рада.

Впрочем, белиберда от Маркедонова на этом не завершилась. Он «глубокомысленно» объяснил реакцию России на периодические акты «агрессии» Азербайджана против Армении. По его словам, на данный момент главным внешнеполитическим направлением для Москвы является украинское.

«Москве сейчас невыгодно множить противников. Азербайджан — сложный партнер для Москвы, это очевидно. Я много слышал, когда был в Ереване: «Почему Москва молчит и не действует»? Понимаете, ничего еще не закончено. Многие посчитали, что 2020 год — это конец истории, но это далеко не конец истории», — подчеркнул он.

Честно говоря, непонятно, о какой агрессии идет речь? Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, и предпринимает контртеррористические меры по ликвидации сепаратистского огрызка на своей земле. А если господину Маркедонову так уж не терпится найти элементы агрессии, то ему не стоит искать их в Азербайджане. Агрессия у него прямо перед носом, но, согласно басне Крылова, «слона он и не приметил».

Второй вопрос: про молчание Москвы. Извините, а с какого бодуна, Москва должна говорить или не говорить по поводу взаимоотношений Азербайджана и Армении? Великорусский шовинизм в деле?

Понятно, что Армения является уродливым приемным дитя России, но эти «семейные узы» не должны отражаться на национальных интересах Азербайджана. А что касается фразы «2020 год – это конец истории», то она совершенно верна.

Конец мифической истории о «непобедимой» Армении. И именно 44-дневная война положила конец всем армянским сказкам. Но, если хаи с подачи таких, как Маркедонов подумают, что «это не конец», то они будут славить свое поражение в 44-дневной войне. Пощады не будет…

Фарид Теймурханлы