В Ярдымлы совершено убийство с особой жестокостью. Как сообщает Qafqazinfo, жительница села Остаир Гульхар Мамедова была убита в магазине, где работала продавщицей.

Так, Фиргат Мастиев, пришедший в магазин в качестве покупателя, хотел взять сигареты в долг, но женщина отказала ему, заявив, что в долг товар не отпускает. Разгневанный отказом мужчина пошел за топором, а вернувшись, нанес продавщице удары по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Ф.Мастиев задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сообщается, что во время инцидента он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отмечается, что Ф. Мастиев ушел со свадьбы пьяным и пришел в магазин «купить» сигарет.

Следствие по делу продолжается.