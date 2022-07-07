Американская армия впервые со времён Холодной войны получит лёгкие танки. На вооружение станет танк Mobile Protected Firepower.

Компания General Dynamics Land Systems стала победителем программы Mobile Protected Firepower. Стоимость контракта составляет $1140000000. На начальном этапе армия США получит 96 танков. Первые поставки намечены на декабрь 2023 года. Уточняет Breaking Defense.

Танк Mobile Protected Firepower создан на базе Griffin II. Он получит 105-мм орудие с башней, как у M1A2 SEPv3 Abrams. Сейчас у General Dynamics Land Systems есть несколько предсерийных моделей, которые были отправлены американской армии.

Лёгкие танки встанут на вооружение батальонов, которые используют исключительно автомобили JLTV и Humvee (HMMWV), а также 50-мм пулемёты и 40-мм автоматические гранатомёты. Они помогут обеспечить защищённую огневую мощь. Масса General Dynamics Land Systems составит 38 т. Для сравнения, танк M1 Abrams весит 70 т.