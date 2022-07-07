Вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно отразится на безопасности России. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

«Конфигурация меняется в неблагоприятную для нас сторону. Линия боевого соприкосновения России и НАТО увеличится в два раза. Швеция — первоклассная военная страна. У Финляндии тоже есть мускулы», — сказал Коротченко, которого цитирует «Регнум».

Эксперт отметил, что финские военные начали позволять себе резкие высказывания в адрес России, хотя раньше такого не было.

«Надо наших скандинавских соседей поставить на место», — заявил военный эксперт.