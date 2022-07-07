Министерство внутренних дел Азербайджана отреагировало на сообщения в соцсетях о том, что в Агсу сотрудники полиции якобы избили брата шехида.

Глава отдела пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов отметил, что Гюльхар Гулиев является любителем алкогольных напитков и регулярно совершает действия, несовместимые с именем брата-шехида:

«В последний раз он был доставлен в отделение полиции по обращению граждан за нарушение общественного порядка под воздействием алкоголя. Собранные материалы были направлены в районный суд. Гулиев был освобожден судом с учетом того, что он из семьи шехида».

Гусейнов добавил, что утверждения о якобы избиении Гулиева в отделении полиции полностью ложные и не отражают действительности.