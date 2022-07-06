Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 6 июля сообщил, что силы обороны Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях.

«Наконец-то ощущается очень мощно, что заработала западная артиллерия – оружие, которое мы получили от наших партнеров. Ее точность действительно такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики российских войск. И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери россиян с каждой неделей будут только расти – как и усложненность их поставок», – сказал он.

Президент сообщил, что силы обороны Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях – в том числе на юге, в Херсонской и Запорожской областях.

«Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинская. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге нашего государства – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в захваченных районах, что мы помним о них и за них мы боремся. Боремся за весь наш юг, за весь украинский Донбасс – там сейчас самое жестокое противостояние у Славянска и Бахмута. Боремся за Харьковскую область. Пусть россияне не думают, будто их время на этой земле – долгое, а преимущество их артиллерии – вечное», – добавил он.