Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудил в среду в Ашхабаде с азербайджанской делегацией, которую возглавил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, вопросы сотрудничества в энергетической сфере. Об этом говорится в сообщении МИД Туркменистана.

«Была подчеркнута важность наращивания двустороннего сотрудничества в энергетике, диверсификации схем поставок энергоносителей на международные рынки», — отметили в ведомстве.

В МИД Туркменистана напомнили о подписанном в январе 2021 года меморандуме о взаимопонимании между правительствами двух стран о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения «Достлук» в Каспийском море. «В этой связи туркменская сторона выразила готовность продолжать двусторонние консультации по нескольким энергетическим направлениям сотрудничества», — сообщили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что в ходе переговоров обе стороны высказали готовность к продолжению взаимодействия с учетом имеющегося потенциала.