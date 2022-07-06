Военная и финансовая помощь Украине уменьшается. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на Кильский институт мировой экономики.

«Обещания о военной и финансовой помощи Украине за последние недели значительно сократились. Через два дня после того, как российские военные полностью взяли Луганскую область, Кильский институт мировой экономики (IfW) сообщает об уменьшении объема международной помощи Украине.

Уровень военной помощи далек от того, в чем нуждаются украинские вооруженные силы. Даже финансовой помощи недостаточно для стабилизации киевского госбюджета», – говорится в публикации.