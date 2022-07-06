Российская сторона в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20, который состоится в ноябре. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел РФ.

«Что касается ноябрьского саммита «Группы двадцати», то официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении Путина принять в нем участие», – говорится в сообщении.

В МИД РФ уточнили, что формат участия будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии и ситуации в мире.